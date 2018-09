Ein Feuerwehrauto in Berlin.

Brände Waldbrand in Königsbrücker Heide

Schwepnitz. In der Königsbrücker Heide in der Westlausitz ist am Donnerstag ein Waldbrand ausgebrochen. Der Einsatzort liegt auf einem ehemaligen Truppenübungsplatz und die Brandbekämpfung ist auf Grund möglicher Munitionsreste im Boden erschwert, wie die Polizei mitteilte. Ein Hubschrauber der Polizei unterstützt aus der Luft den Einsatz. Derzeit bestehe durch das Feuer keine Gefahr für die Anwohner der angrenzenden Ortschaften, hieß es.

( dpa )