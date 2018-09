Junge radelt vor Bus: leicht verletzt

Luckenwalde. Ein Kind ist bei einem Unfall mit einem Schulbus in Luckenwalde im Kreis Teltow-Fläming verletzt worden. Der Bus sei am Donnerstagmorgen in Richtung Bahnhof unterwegs gewesen, als der 10-Jährige plötzlich mit seinem Fahrrad über einen abgesenkten Bordstein von links auf die Straße fuhr, berichtete ein Polizeisprecher am Donnerstag. Der 42-jährige Fahrer versuchte noch zu bremsen, erfasste aber den Lenker des Jungen, sodass dieser stürzte. Der Schüler wurde leicht am Knie verletzt und konnte an Ort und Stelle behandelt werden.

( dpa )