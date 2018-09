Familiendrama: Vater erstochen und Mutter schwer verletzt

Berlin. Ein Familiendrama mit tödlichem Ausgang ist Gegenstand eines Verfahrens, dass am Mittwoch vor einer Schwurgerichtskammer des Landgerichts begonnen hat. Dem 24-jährigen David K. wird unter anderem Totschlag und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Die Staatsanwaltschaft ist überzeugt, dass der Angeklagte im März diesen Jahres seinen Vater getötet und seine Mutter schwer verletzt hat.

Am Morgen des 6. März suchte K. seine Eltern Marek und Eva K. in deren Wohnung in Spandau auf. Fest steht, dass es in der Wohnung schnell zu einem heftigen Streit zwischen Vater und Sohn kam. Die Gründe für den Streit sind noch nicht vollständig klar, die Folgen der Auseinandersetzung dafür umso mehr. David K. soll rasend vor Wut nach einem Messer gegriffen und anschließend wie von Sinnen immer und immer wieder auf den 55-Jährigen eingestochen haben. Bei der Obduktion der Leiche stellte sich heraus, dass David K. 46 mal zustach.

Als seine Mutter eingriff, um ihren Mann zu schützen wurde auch sie von ihrem Sohn massiv attackiert und zog sich schwere Verletzungen zu. Marek K., der Vater des Angeklagten versuchte trotz der zahlreichen Stichwunden am gesamten Körper, aus der Wohnung zu fliehen, im Hausflur in unmittelbarer Nähe der Wohnungstür brach er allerdings zusammen. Der Anklage zufolge folgte David K. seinem Vater auf den Flur und schlug und trat dort noch mehrfach auf den hilflos am Boden liegenden ein.

Damit nicht genug, ging er anschließend noch einmal zurück in die Wohnung und holte einen schweren Blumenkübel. Den zerschlug er schließlich auf dem Kopf des Vaters. Der 55-Jährige verlor sofort das Bewusstsein und erlag kurz darauf seinen schweren Verletzungen. David K. flüchtete nach der Tat, wurde am Tag darauf allerdings festgenommen.

Der Fall wird beim Landgericht als so genanntes Sicherungsverfahren geführt. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Angeklagten aufgrund einer psychischen Störung zur Tatzeit mit hoher Wahrscheinlichkeit schuldunfähig war. Die Anklagebehörde strebt daher statt einer Freiheitsstrafe die dauerhafte Unterbringung des Angeklagten in einer psychiatrischen Einrichtung an. Bereits nach seiner Festnahme wurde der 24-Jährige in ein Krankenhaus des Maßregelvollzugs eingeliefert. Genaue Angaben zum Zustand von K. erwartet das Gericht durch das Gutachten einer Sachverständigen.

Komplettiert wird die Anklage gegen David K. durch einen weiteren Tatvorwurf, der bereits zwei Jahre zurückliegt. K. verbüßte gerade eine Haftstrafe, als er in der JVA Moabit einen Justizbediensteten attackierte. Seine Tatwaffe: Ein hartgekochtes Ei. Die Folgen für das Opfer: Ein Schädel-Hirn-Trauma. Verletzt wurde dabei auch eine Justizbedienstete, die ihrem Kollegen zu Hilfe eilte. Der verpasste K, einen Faustschlag ins Gesicht.

Beim Prozessauftakt am Donnerstag schwieg der Angeklagte zu den Vorwürfen. Die Kammer hat insgesamt drei Verhandlungstage angesetzt. Fortsetzung ist am 17. September. Dann will die psychiatrische Sachverständige ihr Gutachten vortragen.