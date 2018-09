EU-Beschwerde gegen Taxi-Gebühr geplant

Berlin. Obwohl der Aufschlag seit Januar von der EU verboten ist, müssen die Berliner noch immer eine Zusatzgebühr von 1,50 Euro bezahlen, wenn sie im Taxi statt Bargeld ihre EC- oder Kreditkarte zücken. Der Senat lässt sich mit einer gesetzlichen Abschaffung nach wie vor Zeit.

Nun aber wächst der Druck auf die rot-rot-grüne Regierung und Verkehrssenatorin Regine Günther (parteilos, für Grüne): Die Pankower FDP-Bundestagsabgeordnete Daniela Kluckert kündigt an, bei der EU-Kommission Beschwerde gegen den Senat einzureichen. „Wir werden die Beschwerde in zwei Wochen verschicken“, so Kluckert. „Ich will, dass die Gebühr endlich fällt, dass die Berliner ihr Recht bekommen. Und ohne Druck aus Brüssel scheint es beim Senat ja nicht zu gehen.“

Tatsächlich beschäftigt die Abschaffung der Gebühr die Verwaltung bereits seit dem Frühjahr. Bereits im April hatten Branchenverbände der Verkehrsverwaltung Vorschläge für eine neue Tarifregelung gemacht, die eine Abschaffung der Gebühr enthält. Viel geschehen ist seitdem aber nicht.

Inzwischen soll die Aufhebung gesondert festgelegt werden und nicht im Rahmen einer neuen Tarifregelung. Auch beim Taxiverband Berlin-Brandenburg ist der Ärger groß – dort will man die Gebühr schnell loswerden. „Die zeitliche Verzögerung seitens der Verwaltung ist unverantwortlich“, sagte Verbandschef Detlev Freutel der Morgenpost. „Die Gebühr könnte schon längst abgeschafft sein. An uns liegt es nicht.“

Senatorin Günther sagte im Verkehrsausschuss des Abgeordnetenhauses, dass man einer entsprechenden Vorlage für den Senat arbeite. Ihr Pressesprecher Matthias Tang erklärte auf Nachfrage, dass es sich nur noch um wenige Wochen handeln könne, bis eine entsprechende Regelung stehe. „Womöglich hat sich die Beschwerde vor dem Europäischen Gerichtshof damit dann erledigt“, sagte er. Wann genau die Gebühr in der Praxis fällt, ließ er offen.

