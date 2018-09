Senatorin schließt Behelfsbau für Elsenbrücke nicht aus

Berlin. Die Elsenbrücke zwischen Treptow und Friedrichshain ist eine wichtige Verkehrsader in Berlin. Fachleute hatten Ende August bei Routineüberprüfungen einen Riss in der 165 Meter langen Konstruktion entdeckt. Die Elsenbrücke musste deswegen am Freitag kurzzeitig gesperrt werden. Seit Dienstagnachmittag ist sie wieder in zwei Richtungen befahrbar.

Im Verkehrsausschuss sprach Verkehrssenatorin Regine Günther (parteilos, für Grüne) am Donnerstag gar von einem möglichen Teilabriss der Brücke, nur um wenig später zurückzurudern. "Senatorin Regine Günther hat heute im Ausschuss für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz erläutert, dass der Schaden an der Elsenbrücke geprüft wird", heißt es vorsichtig in einer Mitteilung der Senatsverwaltung für Umwelt, Verlehr und Klimaschutz, die Donnerstagmittag verbreitet wurde. Von einem möglichen Teilabriss ist darin keine Rede mehr.

„Wir müssen jetzt beobachten, wie sich die Schäden entwickeln, um dann zu entscheiden, welche Maßnahmen wir ergreifen“, sagte Günther. „Um den Verkehr im Fluss zu halten, schließen wir den Bau einer Behelfsbrücke deshalb nicht aus.“ In der Verkehrsverwaltung werden zur Stunde mehrere Optionen geprüft, mit einer genauen Darstellung der folgenden Schritte sei im Laufe des Tages zu rechnen.

Sanierungsstau bei Berlins Brücken beträgt 1,3 Milliarden Euro

Der Fall der Elsenbrücke weckt Erinnerungen an das Unglück in Genua vor wenigen Wochen, als beim Einsturz einer Autobahnbrücke 43 Menschen ums Leben kamen. Laut Verkehrsverwaltung besteht ein solches Risiko in Berlin aber nicht. Die 1085 Brücken für den Straßen-, Fuß- oder Radverkehr in der Stadt seien „sehr sichere Bauwerke“. Regelmäßige Kontrollen wie im Fall der 50 Jahre alten Elsenbrücke sollen dafür sorgen, dass Mängel rechtzeitig erkannt werden. Zudem haben die Brücken ein sogenanntes Ankündigungsverhalten, sprich Risse oder Verformungen werden sichtbar, bevor es zu einem Einsturz kommt.

Dennoch ist der Sanierungsstau bei Berlins Brücken immens, er beträgt rund 1,3 Milliarden Euro. Von mehr als der Hälfte der rund 830 Brücken, die vom Land unterhalten werden, wird der Zustand lediglich als befriedigend oder ausreichend eingestuft. Mehr als 40 Brücken gelten sogar als nicht ausreichend oder ungenügend.

