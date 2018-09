Berliner Verkehrssenatorin: Elsenbrücke droht Teilabriss

Die Elsenbrücke zwischen Treptow und Friedrichshain ist so stark beschädigt, dass weitere Maßnahmen geprüft werden, so Regine Günther.

Berlin. Die Elsenbrücke zwischen Treptow und Friedrichshain lässt sich in ihrer jetzigen Form nicht instand setzen. Möglicherweise droht ihr ein Teilabriss und der Ersatz durch einen Neubau. Das sagte die Berliner Verkehrssenatorin Regine Günther (parteilos, für Grüne) am Donnerstag im Verkehrsausschuss.

„Wir müssen jetzt beobachten, wie sich die Schäden entwickeln, um dann zu entscheiden, welche Maßnahmen wir ergreifen“, sagte Günther. „Um den Verkehr im Fluss zu halten, schließen wir den Bau einer Behelfsbrücke deshalb nicht aus.“ In der Verkehrsverwaltung werden zur Stunde mehrere Optionen geprüft, mit einer genauen Darstellung der folgenden Schritte sei im Laufe des Tages zu rechnen.

Fachleute hatten Ende August bei Routineüberprüfungen einen Riss in der 165 Meter langen Konstruktion entdeckt. Die Elsenbrücke musste deswegen am Freitag kurzzeitig gesperrt werden. Seit Dienstagnachmittag ist sie wieder in zwei Richtungen befahrbar.

