Kriminalität Mutmaßliche Kabeldiebe am Südkreuz festgenommen

Berlin. Bundespolizisten haben in der Nähe des Berliner Bahnhofs Südkreuz drei mutmaßliche Kabeldiebe festgenommen. Die Männer sollen in der Nacht zu Donnerstag zwischen den Bahnhöfen Priesterweg und Südkreuz 80 Meter Kupferkabel der Stromversorgung der S-Bahn herausgeschnitten haben. Das teilte die Polizei mit. Demnach hatten die Männer zwischen 23 und 29 Jahren ihre Beute bereits in ihr Auto geladen, als Bundespolizisten die Männer gegen 3.00 Uhr festnahmen. Die Männer sollten noch im Laufe des Tages einem Haftrichter vorgeführt werden.

( dpa )