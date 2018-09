Brandenburg feiert Erntefest trotz schlechter Ernte

Potsdam. Trotz des schlechten Ernte aufgrund von Dürre und ausbleibendem Regen in diesem Jahr wird in Brandenburg nicht auf das traditionelle Dorf- und Erntefest verzichtet. "Gerade in dieser schwierigen Situation benötigten die Landwirte viel Unterstützung und Zuspruch", sagte Agrarminister Jörg Vogelsänger (SPD). Am kommenden Samstag und Sonntag wird in Neuzelle (Oder-Spree) gefeiert - mit Festumzug, Regionalmarkt, Technikschau, Prämierung der schönsten Erntekronen und Wahl der Erntekönigin. 15 000 bis 20 000 Besucher werden vom Amt Neuzelle erwartet. In Neuzelle wird derzeit auch die Stiftung des örtlichen Zisterzienserklosters vor 750 Jahren gefeiert.

( dpa )