Potsdam. In Berlin und Brandenburg wird es zum Wochenende hin wieder kühler. Am Freitag erwarten die Meteorologen des Deutschen Wetterdiensts dichte Wolke und Schauer von Westbrandenburg bis in den Osten der Region. In der Lausitz soll es vereinzelt Gewitter geben. Die Höchstwerte liegen dabei zwischen 21 und 24 Grad.

( dpa )