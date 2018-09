Berlin-Podcast: Berlin ist auf Kreta am schönsten

In Berlin naht der Herbst. Und womöglich die ganzjährige Sommerzeit. Kann das sinnvoll sein? Die Diskussion in Folge 35.

Direkt vom Kurfürstendamm in Berlin: Molle und Korn. Der Podcast von der Berliner Morgenpost.

"Molle und Korn" ist zurück aus der Sommerpause. EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker will sich dafür einsetzen, dass statt Zeitumstellung bald ganzjährig Sommerzeit gilt. In Berlin würde die Sonne dann im Winter erst kurz vor halb zehn aufgehen. Kann das so sinnvoll sein?

Berlin ist erschüttert über einen Missbrauchsfall unter Grundschülern. Und der schwere Übergriff von Syrern auf einen Club in Frankfurt/Oder sorgt für einen "Lügenpresse"-Vorwurf. Was ist passiert? Der Fall bei uns im Podcast.

