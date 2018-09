Brände Feuer in JVA Moabit: Flammen schnell gelöscht

Berlin. In einer Zelle der JVA Moabit in Berlin ist am frühen Donnerstagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Wie die Polizei mitteilte, konnte der Brand schnell gelöscht werden. Die Feuerwehr leitete Rauchgase aus dem Gebäude ab. "Verletzte gab es nicht", sagte ein Polizeisprecher. Wie es zu dem Brand kam, war zunächst unklar.

( dpa )