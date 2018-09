Preis für Geflüchtete: Engagement wird ausgezeichnet

Berlin. Schauspieler Benno Fürmann zitierte eine These des im März dieses Jahres verstorbenen britischen Astrophysikers Stephen Hawking. Es sei die Empathie, die die Zukunft der Menschheit sichern könne. Aggression sei der größte Fehler der Menschheit. Die Empathie bringe uns zusammen, und zwar in einem ruhigen und friedlichen Zustand. „Die Menschen müssen sich begegnen, sie müssen miteinander reden“, sagte Fürmann. „Wir müssen Brücken bauen.“

„Begegnungen“, so lautet auch das Motto der diesjährigen Auszeichnung. Die Senatskanzlei Berlin verleiht in diesem Jahr erstmals den „#Farbenbekennen-Award“ für den besonderen Einsatz von Flüchtlingen. Unterstützt wird sie dabei von Berlin Partner und der Hauptstadtkampagne „be Berlin“. Fürmann sitzt in der Jury der neuen Auszeichnung, die am Mittwoch im Roten Rathaus vorgestellt wurde.

Begegnungen helfen, Hass und Spaltung zu überwinden

„Mit dem ‚#Farbenbekennen-Award‘ wollen wir wegkommen von dem Opferstatus von Geflüchteten. Wir wollen ihr Engagement sichtbarer machen und damit einen Beitrag zur Überwindung gesellschaftlicher Gräben leisten. Wir wollen zeigen, dass Geflüchtete unsere Partner sind auf dem Weg zu einem neuen Wir in unserer Stadt“, sagte die Initiatorin des Awards, die Staatssekretärin für Bürgerschaftliches Engagement und Internationales, Sawsan Chebli. „Nicht zuletzt die Ereignisse in Chemnitz zeigen, wie wichtig solche Begegnungen sind. ‚#Farbenbekennen‘ kann hier ein wichtiger Baustein sein.“

Die Staatssekretärin sitzt ebenfalls in der Jury, der unter anderem auch Schauspielerin Katja Riemann, Stefan Franzke, Geschäftsführer der Berlin Partner für Wirtschaft und Technologie GmbH, Dieter Puhl, Leiter der Bahnhofsmission am Zoologischen Garten, und Paul Keuter aus der Geschäftsleitung von Hertha BSC angehören. Jurymitglied Rasha Alkhadra nannte ihre Beweggründe für ihr Engagement: „Es ist wichtig, dass wir uns in der deutschen Gesellschaft engagieren und einbringen“, sagte sie. „Wir wollen zeigen, dass wir ein Teil der Gesellschaft sind.“ Die 41-jährige Zahnärztin kam mit ihren drei Töchtern 2015 aus Syrien nach Berlin. Die Zahnärztin, die in Syrien eine eigene Praxis hatte, erzählt auf ihrem Youtube-Kanal Geschichten erfolgreicher Integration und erklärt Geflüchteten den hiesigen Alltag.

Alle Berliner können über Gewinner abstimmen

Bis zum 26. September können sich Geflüchtete als Einzelpersonen oder mit ihren Initiativen, Organisationen oder Unternehmen unter www.farbenbekennen.de bewerben. Die insgesamt neunköpfige Jury sucht dann fünf herausragende Projekte aus. Per Online-Abstimmung, an der sich alle Berliner beteiligen können, werden anschließend die Gewinner ermittelt. Der erste Preis ist mit 3000 Euro dotiert, für den zweiten und dritten Platz gibt es 2000 beziehungsweise 1000 Euro. Das Preisgeld wird von Unternehmen aus dem Berlin-Partner-Netzwerk bereitgestellt. Die Verleihung des „#Farbenbekennen-Awards“ findet am 2. Dezember im Roten Rathaus statt. Wie der Preis aussehen wird, konnte am Mittwoch noch nicht verraten werden.

Die Aktion „#Farbenbekennen“der Senatskanzlei entstand 2017. Im Vorjahr erklärten Flüchtlinge in einer Plakatkampagne, was für sie typisch deutsch ist. „Zuverlässig sein“, „Hilfsbereit sein“ und „Chancen haben“ lauteten einige Antworten. „Dass Frauen für ihre Rechte kämpfen“, fand beispielsweise Fatuma Musa Afrah aus Somalia typisch deutsch.