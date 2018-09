"#Farbenbekennen": Neue Auszeichnung für Flüchtlinge

Berlin. In Berlin werden Flüchtlinge für besonderes gesellschaftliches Engagement künftig mit einem Preis ausgezeichnet. Der "#Farbenbekennen-Award" wird am 2. Dezember zum ersten Mal verliehen, wie die Staatssekretärin für Bürgerschaftliches Engagement, Sawsan Chebli, am Mittwoch mitteilte.

Die mit insgesamt 6000 Euro dotierte Auszeichnung geht in diesem Jahr an Geflüchtete und Initiativen, die Begegnungen zwischen Menschen aus unterschiedlichen Lebenswelten möglich machen. Sie leisteten damit einen Beitrag, um Spaltung und Hass zu überwinden, Vorurteile abzubauen und zum friedlichen Miteinander in der Stadt beizutragen, so Chebli.

"Zu oft dominieren negative Schlagzeilen die Debatten um Flucht und Migration", sagte die SPD-Politikerin. "Ignoriert wird, dass sich inzwischen sehr viele Geflüchtete für unser Land stark machen, sich für den Zusammenhalt engagieren und mit dazu beitragen, dass Berlin bleibt, was es ist: nämlich eine weltoffene, tolerante und innovative Stadt im Herzen Europas." Mit dem Award solle ihr Engagement "sichtbarer" gemacht werden.

Es sei für alle Demokraten heute mehr denn je an der Zeit, Haltung zu beziehen, betonte Chebli und verwies auf die ausländerfeindlichen Ausschreitungen in Chemnitz. "Es war noch nie so dringend nach 1945 wie heute, dass wir unsere Stimme erheben und dass wir den Raum nicht jenen überlassen, die meinen, dass Vielfalt, Toleranz und Offenheit in diesem Land nichts zu suchen haben." Sie selbst mache heute so häufig eigene rassistische Erfahrungen im Alltag wie noch nie in ihrem Leben, berichtete Chebli. Sie hat palästinensische Wurzeln.

Bewerbungen für den Preis sind bis 26. September unter der Internetadresse www.farbenbekennen.de möglich. Eine Jury, zu der neben Chebli unter anderen die Schauspieler Katja Riemann und Benno Fürmann gehören, wählt dann fünf herausragende Projekte aus. Bei einem Online-Voting können anschließend alle Berliner bestimmen, wer die drei Preisträger sind. Das Preisgeld wird von Unternehmen bereitgestellt.

