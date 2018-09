Gastgewerbe: Mehr Umsatz und Beschäftigte

Eine Bedienung trägt in einem Lokal ein Tablett mit Bier.

Potsdam. Das Brandenburger Gastgewerbe hat insgesamt im ersten Halbjahr angezogen: Es gibt mehr Umsatz und mehr Beschäftigte. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sei der Umsatz nominal um 4,2 Prozent gestiegen, teilte das Landesamt für Statistik am Mittwoch mit. Unter Berücksichtigung der Preisentwicklung waren es 2,1 Prozent. Im Beherbergungsgewerbe wurde ein Umsatzwachstum von nominal 7 und von real 4,6 Prozent erreicht. Bei den Gastronomen waren es 2,5 beziehungsweise 0,5 Prozent. Die Zahl der Beschäftigten lag im ersten Halbjahr um 2 Prozent über dem Vorjahreswert. 3,7 Prozent mehr Mitarbeiter seien in Vollzeit tätig gewesen, hieß es. In der Brandenburger Tourismusbranche sind rund 60 000 Menschen beschäftigt, davon etwa die Hälfte im Gastgewerbe.

( dpa )