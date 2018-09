Vergewaltigung: Schüler hatten erst anderen Jungen im Blick

Berlin. Vor der Vergewaltigung eines Mitschülers bei einer Klassenfahrt hatten die mutmaßlichen Täter zunächst ein anderes Opfer im Blick. Der Junge konnte sich aber retten. Zu der Tat kam es nicht, da der Schüler sich losreißen konnte und darauf bestand, in einem anderen Raum zu schlafen. Den Lehrern soll er zunächst nicht gesagt haben, warum er in einem anderen Zimmer schlafen möchte. Das ist offenbar erst jetzt herausgekommen. Zuerst hatte die „B.Z.“ darüber berichtet.

Martin Steltner, Sprecher der Staatsanwaltschaft, wollte sich dazu nicht äußern. Die Staatsanwaltschaft habe die Ermittlungen bereits eingestellt, da die Kinder strafunmündig sind. Zweifel am Alter der Täter gebe es nicht, hieß es aus Ermittlerkreisen. Erst ab dem Alter von 14 Jahren können Jugendliche für Taten von der Justiz bestraft werden.

Am Wochenende war bekannt geworden, dass ein zehnjähriger Junge aus Afghanistan mit zwei weiteren Kindern einen gleichaltrigen Mitschüler vergewaltigt haben soll. Die Mittäter sollen das Opfer festgehalten haben. Die Tat ereignete sich in Brandenburg. Der mutmaßliche Haupttäter soll jetzt von öffentlichen, allgemeinbildenden Schulen ferngehalten werden. Es wird überprüft, wie und wo er unterrichtet werden soll. „Wir wollen alle rechtlichen Möglichkeiten ausschöpfen, dass der Haupttäter keine Regelschule besucht, sondern besondere Schulmaßnahmen erfährt“, sagte eine Sprecherin der Berliner Senatsschulverwaltung. Der Täter soll schon vorher in der Schule durch gewalttätiges Verhalten aufgefallen sein. Das Opfer befinde sich in Obhut seiner Eltern, hieß es. Ans Licht war der Vorfall gekommen, weil ein Freund des Opfers sich dem Schulpsychologen anvertraute.

