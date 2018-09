Bildung AfD will mehr Disziplin an Berliner Schulen

Berlin. Die Berliner AfD hält mehr Disziplin und die Einhaltung von Regeln an den Schulen in der Hauptstadt für nötig. "Wir müssen die Disziplin in das Bildungssystem zurückbringen", sagte der bildungspolitische Sprecher der AfD-Fraktion, Franz Kerker, am Dienstag. Die Schüler bräuchten klare Strukturen, Lehrer müssten wieder Respektspersonen sein. Nötig seien Regeln für alle, die auch eingehalten werden müssten. Dazu schlug Kerker Vereinbarungen der Schulen mit den Eltern der Kinder vor, aber auch Sanktionen bis hin zur Suspendierung eines Schülers. Nach seinen Worten will die AfD auch Kopfnoten etwa in Betragen wieder einführen.

Fraktionschef Georg Pazderski forderte einen "Paradigmenwechsel". "Die Schulen dürfen kein sozialpolitischer Reparaturbetrieb mehr sein." Sie müssten sich vielmehr auf die Vermittlung von Bildungsinhalten konzentrieren, um jedem Kind bestmögliche Zukunftschancen zu geben und nach seinen Fähigkeiten zu fördern. "Wir brauchen auch eine Elitenbildung", so Pazderski.

Beide Politiker stellten ein bildungspolitisches Konzept der AfD- Fraktion vor. Dieses enthält auch Maßnahmen gegen den Lehrermangel: Die AfD schlägt vor, mehr Lehrer zu verbeamten, Referendare besser zu bezahlen sowie den "Einfachlehrer" einzuführen, der statt zwei Fächern nur ein Fach studiert hat und auch nur dieses unterrichtet.

( dpa )