Nach Angriff auf Frankfurter Club: Wilke prüft Ausweisungen

Frankfurt (Oder). Bis Ende der Woche sollen Entscheidungen fallen: Der Oberbürgermeister von Frankfurt (Oder), René Wilke (Linke) prüft die Ausweisung von gewalttätigen, polizeibekannten Flüchtlingen. Entsprechende Ausweisungsverfahren seien seit Wochenbeginn gegen einige der rund 20 Syrer eingeleitet worden, wie die Stadt auf Anfrage mitteilte. "Wir prüfen die Ausweisung von einigen wenigen aus dieser Gruppe und weiteren auffälligen Personen", sagte Oberbürgermeister René Wilke am Dienstag. Bis Ende der Woche rechne er mit ersten Ergebnissen.

Die rund 20-köpfige Gruppe syrischer Männer hatte in der vergangenen Woche einen Club mit Eisenstangen, Messern und Steinen angegriffen, wie die Staatsanwaltschaft Frankfurt mitteilte. Vorausgegangen war der Attacke ein Streit zwischen zwei syrischen Geflüchteten und einem Deutschen. "Es geht hier nicht um Drogendelikte", sagte Wilke. "Es geht um Menschen, von denen eine akute Gefahr ausgeht." Durch die eingeleiteten Maßnahmen wolle man diejenigen schützen, die in der Stadt in Freiheit leben, so der Linken-Politiker. "Dazu gehören auch die Geflüchteten." Einer Hetze von rechts wolle man den Boden nehmen, so Wilke weiter.

Unter den jungen Männern seien auch polizeibekannte Gesichter. "Die Beschuldigten treten in der Stadt immer wieder in wechselnder Beteiligung auf", sagte Sprecherin Ricarda Böhme am Dienstag. "Häufig wegen Bedrohungen oder Beleidigungen." Aber auch Körperverletzungen und Verstöße gegen das Betäubungsmittel- und das Waffengesetz seien darunter. Wegen des Vorfalls im Frankfurter Club werde wegen Landfriedensbruch ermittelt.

Gegen den 20-jährigen Hauptbeschuldigten habe bereits ein Haftbefehl wegen Körperverletzung vorgelegen. Der Mann sitze in der Jugendhaftanstalt der JVA Wriezen (Landkreis Märkisch-Oderland) in Untersuchungshaft. Gegen den 22-jährigen Hauptbeschuldigten werde ermittelt, hieß es weiter. "Wir wollen uns mit der Einrichtung einer polizeilichen Sonderkommission jetzt einen Überblick über die Vorfälle und die Beschuldigten verschaffen", sagte Böhme.

Während Staatsanwaltschaft und Polizei ermitteln, prüft Frankfurts Oberbürgermeister, ob eine Ausweisung einiger der jungen Männer in Betracht komme. Aber kann das eine Kommune überhaupt? "Wir haben durch Paragraf 53 Aufenthaltsgesetz die Möglichkeit, als Verwaltung die Ausweisung zu prüfen", sagte Wilke. Dies gelte selbst dann, wenn die Betroffenen eine Duldung hätten.

Erlässt die Verwaltung in der Funktion als Ausländerbehörde einen Ausweisungsbescheid, kann gegen diesen vor dem Verwaltungsgericht vorgegangen werden. Geht der Betroffene nicht gegen den Bescheid vor oder entscheidet das Gericht nicht zu seinen Gunsten, drohe in der Konsequenz seine Abschiebung, so Wilke.

Linken-Landtagsfraktionschef Ralf Christoffers nannte das Vorgehen von Wilke einen möglichen Weg. Der Oberbürgermeister stehe in der Verantwortung, Sicherheit und Ordnung zu gewährleisten. Er persönlich würde aber vor allem auf die Justiz und Aufklärung und Bestrafung durch die Justiz setzen.

