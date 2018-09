Lausitz: Domowina lädt zu Zukunftskonferenz ein

Bautzen/Senftenberg. Die Zukunft der Lausitz aus dem Blickwinkel der Sorben/Wenden ist Thema einer Konferenz am 13. und 14. September zum Strukturwandel der Region. Mit dem Treffen in Senftenberg solle ein erstes Zukunftsbild für künftige Generationen nach dem Ende des Braunkohleabbaus entworfen werden, sagte die Wirtschaftsdezernentin im Landkreis Görlitz, Heike Zettwitz, am Dienstag. "Wir haben eigene Ideen für diese Region." Die Konferenz organisiert die Domowina - der Bund Lausitzer Sorben - zusammen mit der Zukunftswerkstatt Lausitz in Trägerschaft des Landkreises Görlitz.

( dpa )