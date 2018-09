Lebensgefährlich verletzt: Polizei sucht Zeugen

Berlin. Nach dem lebensgefährlichen Angriff auf einen Mann sucht die Polizei nach Zeugen. Wie die Ermittler am Dienstag mitteilten, werden drei Männer gesucht, die einen 32-Jährigen am 6. Mai 2018 gegen 1.45 Uhr an der Stralauer Allee/Ecke Warschauer Straße unter der Bahnbrücke attackiert und zu Boden geworfen haben. Die Angreifer flüchteten, als Fußgänger auf die Situation aufmerksam wurden. Rettungskräfte brachten den Verletzten in ein Krankenhaus, wo er in ein künstliches Koma versetzt wurde. Nur durch Notoperationen konnte sein Leben gerettet werden.

( dpa )