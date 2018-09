Ein weites Feld: neue Ausstellung im Flughafen Tempelhof

Berlin. Bewegte Geschichte: Die Ausstellung "Ein weites Feld" im ehemaligen Flughafen Tempelhof zeigt von Mittwoch an Vergangenheit und Gegenwart des bekannten Berliner Ortes. Im Mittelpunkt stehe die Bedeutung des Tempelhofer Feldes und seines Flughafens während der NS-Zeit, sagte Kulturstaatsministerin Monika Grütters am Dienstag zur Eröffnung. Die Schau wurde von der Stiftung Topographie des Terrors erarbeitet. Sie beleuchtet, wie die Nationalsozialisten am Rand des Tempelhofer Feldes eines der ersten Konzentrationslager betrieben und Zwangsarbeiter beschäftigten. Im Zweiten Weltkrieg wurden auf dem Flughafengelände Kampfflugzeuge produziert und repariert.

Zur Geschichte des Flughafens gehört aber auch die frühe Verbindung europäischer Metropolen in den 1920er Jahren und die "Luftbrücke" während des Kalten Kriegs. Danach war der Flughafen für West-Berlin ein Tor zur freien Welt. Heute ist das ehemalige Flughafengelände mitten in der Stadt ein beliebtes Naherholungsgebiet. "Diese Ausstellung führt uns vor Augen, wie hart errungen, mit wie viel Krieg, Leid und Gewalt bezahlt Demokratie, Toleranz und Freiheit in Europa doch sind", sagte Grütters. Die Ausstellung gehört zum Europäischen Kulturerbejahr 2018 und ist bis Ende Dezember zu sehen. Der Eintritt ist frei.

( dpa )