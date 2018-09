Studienzeugnis von Karl Marx zurück in der Humboldt-Uni

Berlin. Nach 66 Jahren hat die Berliner Humboldt-Universität Berlin das Abschlusszeugnis des Philosophen Karl Marx zurückerhalten. 1952 waren das Zeugnis und andere Unterlagen eines der berühmtesten Studenten der Hochschule an das damalige Marx-Engels-Lenin-Institut übergeben worden, teilte die Uni am Dienstag in Berlin mit. Zuletzt befanden sie sich in einem Bundesarchiv.

Karl Marx hat in Berlin ab 1836 acht Semester lang Rechtswissenschaft studiert. Laut Hochschule besuchte er aber nur wenige rechtswissenschaftliche Veranstaltungen. Sein Interesse galt vielmehr Philosophie und Geschichte. Aus den Unterlagen gehe hervor, dass er auch Veranstaltungen an der philosophischen Fakultät besucht habe.

( dpa )