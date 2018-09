Pazderski: Debatte um Beobachtung der AfD "lautes Getöse"

Berlins AfD-Landes- und Fraktionschef Georg Pazderski hat die Debatte um eine Beobachtung von Teilen seiner Partei durch den Verfassungsschutz kritisiert. "Das ist eine konzertierte Aktion, weil man offensichtlich die AfD politisch nicht angreifen kann und vor den Landtagswahlen in Bayern und Hessen seine Fälle davonschwimmen sieht", sagte der AfD-Bundesvize am Dienstag. "Das ist ein lautes Getöse, um die Wähler zu verschrecken, AfD zu wählen."

Ein gemeinsamer Demonstrationszug der AfD und der fremdenfeindlichen Pegida in Chemnitz am Wochenende hatte der Debatte neue Nahrung gegeben. In Bremen und Niedersachsen nahm der Verfassungsschutz die AfD-Nachwuchsorganisation Junge Alternative (JA) in den Fokus. Pazderski räumte ein, dass es in der JA Personen gebe, die nicht in die AfD gehörten. "Wir müssen uns sicherlich mal über die JA im Bundesvorstand intensiver unterhalten."

Den gemeinsamen Auftritt der AfD-Landeschefs Sachsens, Thüringens und Brandenburgs mit Pegida-Chef Lutz Bachmann bezeichnete Pazderski als "unglücklich". Es gebe keinen Schulterschluss der Partei mit rechtsradikalen Kräften, der AfD-Bundesvorstand sei in die Planungen für die Demo nicht einbezogen gewesen. Pazderski sprach von "besonderen sächsischen Verhältnissen": Pegida genieße dort im Gegensatz zu den anderen Bundesländern großen Rückhalt.

In der AfD sei die Frage, ob man Pegida-Vertreter vor diesem Hintergrund brauche oder nicht, noch nicht abschließend beantwortet. "Ich bezweifle das."

