Linke will Genehmigung neuer Windkraftanlagen aussetzen

Potsdam. Die Linke in Brandenburg will die Genehmigung neuer Windkraftanlagen im Land vorübergehend aussetzen. Für maximal zwei Jahre solle es ein Moratorium geben, sagte Fraktionschef Ralf Christoffers am Dienstag in Potsdam. Hintergrund sei, dass der Ausbau der Netze bundesweit mehrere Jahre im Rückstand sei. Zudem sollen die Gemeinden stärker am Gewinn der Anlagen beteiligt werden.

"Ein Moratorium ist keine Absage an die Energiewende", sagte der Linke-Politiker. Es bedeute auch keinen Baustopp für schon genehmigte Anlagen. Laut Christoffers ist der Koalitionspartner SPD offen für ein Moratorium. Am Nachmittag will Regierungschef Dietmar Woidke (SPD) eine Bundesratsinitiative vorstellen, um unabhängig von einem Moratorium den Kommunen mehr Mitspracherecht einzuräumen.

( dpa )