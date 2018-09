Fußgänger bei Unfall mit Motorrad schwer verletzt

Berlin. Ein Fußgänger ist in Berlin-Neukölln von einem Motorrad angefahren und schwer verletzt worden. Der alkoholisierte Mann lief am Montagabend von rechts auf die Fahrbahn der Einmündung Hermannstraße/Leinestraße und wurde von einem 39-jährigen Motorradfahrer erfasst, wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte.

Demnach war der 39-Jährige auf der Hermannstraße in Richtung S-Bahnhof Hermannstraße unterwegs und wollte gerade eine grüne Ampel passieren. Der Fußgänger wurde bei dem Zusammenstoß so schwer verletzt, dass Passanten mit der Wiederbelebung begannen - alarmierte Rettungskräfte übernahmen dann und brachten den Schwerverletzten in eine Klinik. Der Motorradfahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und konnte das Krankenhaus nach einer ambulanten Behandlung wieder verlassen.

( dpa )