Prozesse Datendiebstahl an Geldautomaten: Prozess gegen vier Männer

Berlin (dpa/bb) – Vier Männer, die Geldautomaten manipuliert und fremde Daten ausgespäht haben sollen, kommen ab heute vor das Berliner Landgericht. Die Angeklagten im Alter von 30 bis 55 Jahren sollen seit Ende 2017 als Mitglieder einer bulgarischen Bande agiert haben, die sich auf das sogenannte Skimming spezialisiert hatte. Mit heimlich ausgelesenen Daten seien Kartendoubletten hergestellt worden, die nach den Ermittlungen hauptsächlich in Indonesien, aber auch in Berlin eingesetzt worden sind. Allerdings seien nur in einzelnen Fällen Geldabhebungen erfolgreich gewesen, weil Bankinstitute Schutzmaßnahmen ergriffen hätten.

