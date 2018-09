Kleist-Museum sucht mit Wettbewerb nach jungen Kleists

Das alte Gebäude des Kleist-Museums in Frankfurt an der Oder.

Frankfurt (Oder). Anlässlich der Kleist-Festtage 2018 hat das Kleist-Museum in Frankfurt (Oder) einen Schreibwettbewerb gestartet. Unter dem Motto "Was hast Du unter der Feder?" können Schüler, aber auch Schreiblustige jeden Alters einen Text zu einem Kupferstich des Künstlers Jean Jacques Le Veau schreiben - so wie einst der Dramatiker Heinrich von Kleist und seine Mitstreiter. Eingeschickt werden können die Texte bis zum 5. Oktober.

Am 19. Oktober können die angehenden Schriftsteller im Kleist-Museum ihren Text dann vorlesen. Die Kleist-Festtage vom 11. bis 21. Oktober stehen unter dem Thema "Inszenierte Wirklichkeiten". Angekündigt ist ein vielseitiges Programm aus Poetry Slam, Wrestling-Show, Wasserglaslesung und modernem Musiktheater.

