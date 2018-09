Herthas Mittelstädt verletzt nicht zur U21: Rekik fällt aus

Berlin. Maximilian Mittelstädt von Hertha BSC hat seine Teilnahme an den kommenden Länderspielen der deutsche U21-Nationalmannschaft abgesagt. Der 21 Jahre alte Linksaußen habe Probleme am Sprunggelenk sowie eine Verletzung am Handgelenk und müsse eine Schiene zur Ruhigstellung tragen, teilte der Berliner Fußball-Bundesligist am Montag mit. Sein Einsatz beim kommenden Ligaspiel beim VfL Wolfsburg am 15. September ist damit fraglich.

Mittelstädt war erstmals für die U21 nominiert worden. Die DFB-Auswahl startet mit einem Test gegen Mexiko am 7. September in Fürth in die EM-Saison. Vier Tage später folgt in Dublin das wichtige Qualispiel gegen Irland, den härtesten Konkurrenten im Kampf um das direkte EM-Ticket.

Hertha muss in Wolfsburg sicher auf Innenverteidiger Karim Rekik verzichten. Der Niederländer fällt mit einer Muskelverletzung im Adduktorenbereich aus. Rekik war beim 2:0-Sieg beim FC Schalke 04 bereits in der Anfangsphase ausgewechselt worden.

( dpa )