Woidke stellt Windkraft-Initiative vor: Verband alarmiert

Potsdam. Brandenburgs Landesregierung arbeitet an einer Entschärfung des Konflikts um die Windenergie. Über eine Bundesratsinitiative will sie den Kommunen mehr Mitsprache einräumen, wie aus einer Ankündigung der Staatskanzlei vom Montag hervorgeht. Danach wird sich das Kabinett mit dem Thema am Dienstag beschäftigen und Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) das Maßnahmenpaket mit dem Titel "Erneuerbare Energien und Bürgerinteressen im fairen Miteinander" vorstellen. Der Landesverband Windenergie zeigte sich alarmiert. Er beobachte mit Unverständnis und Sorge eine Umkehr in der Energiepolitik des Landes, hieß es in einer Mitteilung.

( dpa )