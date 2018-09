Mann bedroht Bahnmitarbeiter und Fahrgäste

Berlin. Ein aggressiver Mann hat Fahrgäste und Sicherheitsmitarbeiter in einer S-Bahn in Pankow bepöbelt und bedroht. Der mit einem Messer und einem Schlagstock bewaffnete Mann war am Sonntagmorgen mit der Linie S1 in Richtung Frohnau unterwegs, wie die Bundespolizei am Montag mitteilte. Der 39-jährige lief demnach schreiend mit Messer und Schlagstock durch den Zug und bedrohte Fahrgäste.

Als der Sicherheitsdienst den Mann am Bahnhof Schönholz aus dem Zug verwies, drohte er einem Mitarbeiter, ihn "abzustechen". Der aggressive Mann wurde wenig später am S-Bahnhof von der alarmierten Polizei festgenommen. Ein Alkoholtest ergab 1,2 Promille. Niemand wurde verletzt.

( dpa )