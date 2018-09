Michael Müller glaubt an außerirdisches Leben

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (53) glaubt an Außerirdische. "Dass es irgendwo anderes Leben gibt, wie auch immer das aussieht, und dass wir nicht die einzigen Lebewesen im Universum sind, davon bin ich überzeugt", sagte der SPD-Politiker in einem mit Kindern geführten Interview der "B.Z." (Montag). Allerdings glaube er nicht an "irgendwelche kriegerischen Außerirdischen", die die Erde angreifen wollten. "Das halte ich für Quatsch." Müller wäre nach eigenem Bekunden gern als Astronaut ins All gereist. "Als Jugendlicher war das ein Traum", sagte er. Er sei mit seinem Vater öfters in die Sternwarte gegangen oder habe mit einem großen Fernrohr den Sternenhimmel angeguckt.

( dpa )