Hertha-Traumstart perfekt: Negativserie bei Schalke beendet

Gelsenkirchen. Dank Ondrej Duda hat Hertha BSC seine Negativserie beim FC Schalke 04 beendet und den Traumstart in die neue Saison der Fußball-Bundesliga perfekt gemacht. Die Berliner setzten sich am Sonntag mit einer defensiv starken Leistung 2:0 (1:0) durch und feierten den ersten Auswärtserfolg bei den Königsblauen seit 14 Jahren.

Auf Vorlage des eingewechselten Neuzugangs Javairo Dilrosun sorgte Duda (15. Minute) vor 60 181 Zuschauern für die Führung - und setzte per direkt verwandeltem Freistoß (90.+6) auch den Schlusspunkt. Damit verdoppelte 23 Jahre alte Slowake die gesamte Torausbeute seiner ersten beiden Bundesligajahre. "Es war ein riesen-taktisches Spiel. Es ist alles gut gelaufen", sagte Coach Pal Dardai bei Sky und lobte seinen Torwart Rune Jarstein: "In der Schlussphase hat uns Rune gerettet."

Mit dem zweiten Sieg im zweiten Spiel liegt das Dardai-Team vorerst auf dem dritten Tabellenplatz. Nach der Länderspielpause geht es am 15. September zum zweitplatzierten VfL Wolfsburg. Schalkes Daniel Caligiuri schoss einen per Videobeweis zugesprochenen Handelfmeter neben das Tor (13.). Jewgeni Konopljanka sah vor dem zweiten Treffer in der fünften Minute der Nachspielzeit wegen einer Notbremse an Dennis Jastrzembski die Rote Karte.

Der für 16 Millionen von Meister FC Bayern München verpflichtete Sebastian Rudy stand beim Revierclub sechs Tage nach seinem Wechsel zwar sofort in der Startelf, gab dem Schalker Spiel aber keinerlei Impulse und wurde bereits in der 51. Minute ausgewechselt. "Hertha hat ihre Chancen gemacht. Sie haben das frühe Tor gemacht, das hat ihnen in die Karten gespielt", sagte der Nationalspieler.

Die Berliner sind derweil das einzige Team der Liga ohne Gegentor und beendeten eine ganz schwarze Serie: Auf Schalke hatten sie zuletzt zehn Auswärtsspiele verloren und in neun davon kein Tor erzielt. Beim letzten Berliner Sieg am 13. November 2004 hatten Marcelinho, Rafael und der heutige Bayern-Trainer Niko Kovac getroffen. Pal Dardai, seit 2015 Hertha-Coach, war kurz vor Schluss eingewechselt worden.

Schalke-Trainer Domenico Tedesco hatte aufgrund der Rotsperre des Serben Matija Nastasic eigens von Dreier- auf Viererkette umgestellt. Rudy war dagegen wie selbstverständlich von Beginn an dabei. Der Plan seines Kollegen Dardai war dagegen schon nach fünf Minuten durchkreuzt: Innenverteidiger Karim Rekik musste verletzt vom Feld, für ihn kam sein niederländischer Landsmann Dilrosun zu seinem Bundesliga-Debüt.

Nach zerfahrener Anfangsphase bekam Schalke die Doppelchance zur Führung - und vergab zweimal kläglich. Nach einem Pass von Weston McKennie schoss der völlig freistehende Naldo den Ball in die Arme von Rune Jarstein. Da der Videobeweis - Schalkes Fans hatten vor dem Spiel per Plakat noch dessen Abschaffung gefordert - ein Handspiel von Marko Grujic entlarvte, gab Schiedsrichter Sascha Stegemann Elfmeter, den Caliguiri vergab.

Nur wenige Sekunden später führte stattdessen die Hertha, als Salif Sané einen Schuss von Duda unhaltbar für Ralf Fährmann abfälschte. Der eingewechselte Dilrosun hatte die Vorlage gegeben und verdiente sich so nach neun Bundesliga-Minuten seinen ersten Scorer-Punkt.

Von Rudy war derweil so gut wie nichts zu sehen. Der Nationalspieler wurde von Duda gut zugestellt und hatte keine Bindung zum Spiel. Fünf Minuten nach der Halbzeitpause nahm Tedesco ihn vom Feld.

Die Schalker wurden mit zunehmender Spieldauer immer hektischer, Tedesco mahnte mehrfach vergeblich zur Ruhe. Chancen gab es kaum für die Gastgeber, stattdessen waren die Berliner bei Kontern durch Salomon Kalou (35./67.) dem zweiten Tor lange näher. In der Schlussphase rettete Jarstein den Sieg mit mehreren starken Paraden.

( dpa )