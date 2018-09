Kriminalität Mann will Streit schlichten und wird mit Messer angegriffen

Berlin. Im U-Bahnhof Boddinstraße in Berlin-Neukölln ist ein 28-Jähriger am Sonntagmorgen durch einen Messerstich schwer verletzt worden. Er habe gegen 4.00 Uhr früh zwischen zwei Streitenden schlichten wollen, die auf dem Bahnsteig mit Steinen und einem Holzstock aufeinander losgegangen waren, berichtete die Polizei unter Berufung auf einen Augenzeugen. Dabei sei der 28-Jährige zu Boden gegangen. Er habe über Schmerzen geklagt und eine Stichverletzung im Bereich der Leiste bemerkt. Die beiden Unbekannten flüchteten. Die herbeigerufenen Einsatzkräfte brachten den Verletzten in eine Klinik.

( dpa )