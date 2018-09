Wollitz gibt Spielern frei: "Sollen Seele baumeln lassen"

Der Cottbuser Trainer Claus-Dieter Wollitz feuert seine Spieler an.

München. Die Fußballer des FC Energie Cottbus durften sich trotz der Drittliga-Niederlage bei 1860 München nach der Rückkehr am frühen Samstagmorgen über zwei freie Tage freuen. "Die Jungs sollen jetzt auch mal die Seele baumeln lassen. Wir haben zwar verloren, waren aber endlich wieder wacher als in den Spielen zuvor", erklärte Trainer Claus-Dieter Wollitz.

Statt der erhofften drei Punkte nahm Cottbus nur ein dickes Lob aus dem Aufsteiger-Duell mit nach Hause. "Wir mussten richtig leiden. Cottbus hat nie aufgegeben. Es war ein Spiel zwischen Mannschaften mit offenem Visier. Das war von der Intensität her Werbung für die 3. Liga", sagte Löwen-Trainer Daniel Bierofka nach dem 2:0 (1:0) seines Teams. Für Energie war es das vierte Spiel ohne Sieg in Serie. Die Lausitzer rutschten nach dem guten Saisonstart mit zwei Erfolgen in den ersten beiden Partien ins Mittelfeld der Tabelle ab.

Ein unglückliches Eigentor durch Fabian Graudenz in der 33. Minute sowie das 2:0 durch Nico Karger (59.) nach einem individuellen Fehler brachten am Freitag vor 15 000 Zuschauern im ausverkauften Stadion an der Grünwalder Straße die Entscheidung zugunsten der Gastgeber.

Auch nach dem Ende der Transferperiode hofft Wollitz weiter auf Verstärkungen. "Es gibt nach wie vor viele interessante Spieler, die noch nicht unter Vertrag stehen", sagte er. Als einziges Team der 3. Liga hatte der Verein aufgrund der beschränkten finanziellen Möglichkeiten in der Sommerpause nur zwei neue Spieler verpflichtet.

( dpa )