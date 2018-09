Berlin. Ein Motorradfahrer ist in Berlin-Moabit von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Der 52-jährige Mann war am Samstagnachmittag auf der Stromstraße in Richtung Birkenstraße unterwegs. Eine 27-jährige Autofahrerin wechselte von der linken Spur nach rechts und erfasste das Motorrad. Der Mann stürzte und erlitt schwere Bein- und Rumpfverletzungen. Er musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

( dpa )