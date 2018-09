Junge Frau überfallen und lebensgefährlich verletzt

Berlin. In Berlin-Moabit ist eine junge Frau angegriffen, ausgeraubt und lebensgefährlich verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen lag die 28-Jährige mehrere Stunden auf dem Gehweg, bevor ein Passant sie fand. Ein Unbekannter habe die Frau gegen 3.30 Uhr am Samstagmorgen geschlagen und gewürgt, bis sie bewusstlos wurde, teilte die Polizei mit. Erst gegen 8 Uhr fand ein Passant die lebensgefährlich Verletzte. Er rief Feuerwehr und Polizei, die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht. Wie sich herausstellte, wurde ihr ein Rucksack mit Laptop, Smartphone und Geldbörse gestohlen. Am Samstagabend war sie außer Lebensgefahr. Die Kriminalpolizei ermittelt.

( dpa )