Trainer Urs Fischer mit großem Union-Kader zufrieden

Berlin. Der Kader bei Fußball-Zweitligist 1. FC Union Berlin scheint nach dem Ende der Transferperiode mit 28 Spielern zu groß zu sein. Trainer Urs Fischer ist dennoch zufrieden mit der Anzahl der Spieler. "Ob es 26 oder 29 Fußballer sind, spielt keine Rolle. Natürlich wären 25 oder 26 Spieler die optimale Zahl", erklärte Fischer vor der Partie am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) beim SV Sandhausen: "Aber so haben wir genug Lösungen. In den letzten Wochen war ich mehr als einmal froh, einen Kader solcher Größe zu haben."

Fischer will die Reservisten durch Kommunikation bei Laune halten. Auf Suleiman Abdullahi, Joshua Mees, Sebastian Polter, Fabian Schönheim und Marc Torrejon kann Fischer nach wie vor in den kommenden Wochen nicht zurückgreifen.

Die "Eisernen" sind in Sandhausen dennoch klar favorisiert. Im Gegensatz zu den punktlosen Gastgebern hat Union schon sieben Zähler verbucht. Die Berliner wollen Sandhausen aber nicht unterschätzen. "Ich schaue sehr viel Fußball. In Sandhausen tun sich die Gegner immer schwer. Es wird ein ekliges Spiel", meinte Innenverteidiger Marvin Friedrich.

