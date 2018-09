Eisbären verlieren zum Auftakt der Champions Hockey League

Berlin. Die Eisbären Berlin haben den Start in die Champions Hockey League verpatzt. Der Hauptstadtclub verlor am Freitagabend im Wellblechpalast mit 3:5 (1:1, 2:2, 0:2) gegen den Schweizer Spitzenverein EV Zug. In der Vorbereitung hatte das Team des neuen Trainers Clémont Jodoin mit fünf Siegen aus fünf Spielen noch eine makellose Bilanz.

Micki DuPont (15. Minute) erzielte vor 3525 Zuschauern die erste Führung für Berlin, die die Gäste jedoch nur 22 Sekunden später wieder ausglichen. Mark Olver (23.) und Marcel Noebels (24.) brachte die Eisbären wieder nach vorne, doch durch drei Powerplay-Treffer drehte Zug die Partie. Als Berlins Keeper Maximilian Franzreb bereits sein Tor verlassen hatte, sorgte Reto Suri (59.) für die endgültige Entscheidung.

Am Sonntag (17.00 Uhr) haben die Eisbären den tschechischen Meister Kometa Brünn (Brno) zu Gast, Neman Grodno aus Weißrussland ist der dritte Gegner in der Gruppe D. Die ersten beiden jeder Gruppe kommen weiter.

( dpa )