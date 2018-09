Freiwillige Feuerwehr hat kein eigenes Löschfahrzeug

Berlin. Wie marode sind die Berliner Feuerwachen und Polizeiabschnitte? Davon wollten sich die CDU-Landesvorsitzende Monika Grütters und Burkard Dregger, Fraktionsvorsitzender der Union im Abgeordnetenhaus, ein Bild machen. Am Freitag besichtigten sie den Polizeiabschnitt 12 und die freiwillige Feuerwehr in Reinickendorf. Einer der Auslöser für diesen Besuch waren laut Dregger Protestbriefe zum schlechten Zustand der Feuerwehrwachen und deren Ausrüstung, die ihn über Interessenvertreter der Berliner Feuerwehr erreicht hatten.

„Die Situation ist erschreckend“, bestätigte der Fraktionschef nach seinem Besuch bei der Wache der Freiwilligen Feuerwehr an der Roedernallee. Man habe den Feuerwehrleuten das letzte Löschfahrzeug weggenommen und an die Feuerwehrschule gegeben. Als Ersatz habe man ihnen zwar ein Fahrzeug vom Katastrophenschutz überlassen, das habe aber keinen eigenen Speicher für Löschwasser. Im Brandfall sei man also auf andere Wachen angewiesen.

80 Prozent der Fahrzeuge bereits älter als 14 Jahre

„Man sieht es von außen nicht, aber im Innenhof bröckelt der Putz von den Wänden“, sagte Dregger. „Der Steigeturm kann auch nicht für Übungen genutzt werden, weil die Treppe wegen baulicher Mängel gesperrt ist.“ Die Innenräume hätten die Mitglieder der Feuerwache in Eigenarbeit renoviert. Die Motivation der Truppe verringere sich durch solche Zustände deutlich.

Die Steuereinnahmen des Landes seien kräftig gestiegen. Nun müsse es auch in die Hand genommen werden, sagte CDU-Landeschefin Grütters. Und am dringendsten brauche man neue Fahrzeuge. Deren Anschaffung dauere etwa zwei Jahre. Laut Dregger sind 80 Prozent der Einsatzfahrzeuge bereits älter als 14 Jahre. „Es wurde uns vom Parlament trotz Anfrage leider nicht offengelegt, wie viele neue Fahrzeuge genau gebraucht werden“, sagte er. „Diesen Sommer ist schon eine Katastrophenschutzübung abgesagt worden, weil nicht genug Fahrzeuge einsatzbereit waren.“ Für den Sanierungsstau machte Dregger auch die Auflagen für Ausschreibungen in Berlin verantwortlich. Diese übererfüllten die EU-Vorschriften, was dazu führe, dass sich manche Unternehmen auf Berliner Ausschreibungen grundsätzlich nicht meldeten.

Grütters und Dregger kritisierten Innensenator Andreas Geisel (SPD) dafür, sich zwar für mehr Personal und mehr Beförderungen eingesetzt zu haben, in diesem Bereich aber nicht genug zu tun. Die Senatsinnenverwaltung teilte hierzu am Freitag mit, dass im Zuge des Doppelhaushaltes 2018/2019 insgesamt 94 Fahrzeuge beschafft werden. Zudem seien alle für 2018 geplanten Beschaffungen ausgeschrieben. Beschafft werden ein Lösch-Hilfeleistungsfahrzeug und eine Drehleiter, zehn Notarzteinsatzfahrzeuge und 13 Rettungswagen, ferner Einsatzleitwagen, Lkw und ein Mannschaftstransportfahrzeug.

Mit dem Polizeiabschnitt 12 zeigte sich der Fraktionsvorsitzende indes zufrieden. Der Abschnitt sei in guter Verfassung, der Krankenstand niedrig und die Beamten sehr motiviert. Trotzdem sei es auch bei der Polizei wichtig, die Ressourcen aufzustocken, so Dregger.

Sanierung der Polizeigebäude erfordert eine Milliarde Euro

Undichte Fenster, die notdürftig zugenagelt wurden, eine braune Brühe, die aus den Wasserhähnen kommt, Deckenplatten, die auf dem Boden landen, und Ratten, die um die Ecke huschen, über den Zustand maroder Dienstgebäude von Feuerwehr und Polizei in Berlin gibt es regelmäßig schlimme Nachrichten. Ebenso erschreckend sind die nüchternen Zahlen, die Experten zu den dringend notwendigen Sanierungsmaßnahmen nennen. Auf mehr als eine Milliarde Euro schätzt man bei der Berliner Immobilienmanagement GmbH (BIM) den Gesamtbedarf für die Sanierung aller Polizeidienstgebäude in der Stadt. Für die Gebäude der Feuerwehr werden weitere 170 Millionen benötigt. Wer auf eine baldige Besserung hofft, braucht Geduld. Mindestens zehn Jahre wird es der BIM zufolge dauern, bis der Sanierungsstau bei der Berliner Polizei abgebaut ist. Die Liegenschaften der Polizei stammen teilweise noch aus der Kaiserzeit. Gleichzeitig gab es für deren Sanierung lange die geringsten Finanzmittel.

In diesem Jahr erhält die BIM 36 Millionen Euro für die Sanierung von Polizeigebäuden. Gemessen am errechneten Gesamtbedarf nicht mehr als ein Tropfen auf dem heißen Stein, dennoch ein echter Fortschritt. Denn in den vergangenen Jahren war die Instandhaltung der Polizeigebäude dem Land Berlin gerade einmal sieben Millionen Euro jährlich wert. Auch die Feuerwehr erhält in diesem Jahr 20 Millionen Euro. Gemessen am Gesamtbedarf ebenfalls wenig, aber ein Quantensprung im Vergleich zu den vergangenen Jahren.