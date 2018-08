Vermisste Georgine Krüger: Polizei sucht anonymen Anrufer

Berlin. Der Fall der vor zwölf Jahren verschwundenen Schülerin Georgine Krüger steht in Verbindung mit Trauer, Tragik und immer wieder einem kleinen Hoffnungsschimmer. Seit 2006 wird Georgine Krüger aus Moabit vermisst. Das damals 14 Jahre alte Mädchen ist von einem Tag auf den anderen spurlos verschwunden. Aber die Ermittler der 6. Mordkommission haben nie aufgegeben. Im März dieses Jahres gab es für alle Beteiligten dieses Vermisstenfalles ein wenig Hoffnung.

Polizei versucht Mann über seine Stimme zu identifizieren

Ein bislang noch unbekannter Anrufer hatte bei der Berliner Polizei angegeben, dass er wisse, wo die Vermisste im Landkreis Havelland zu finden sei. Der Mann hatte sich am 31. März telefonisch bei der Polizei gemeldet und vorgegeben, dass sich die seit September 2006 vermisste Georgine Krüger in Brieselang im Landkreis Havelland befinden würde. Die umfangreiche Suchen in einem dortigen Waldgebiet verlief nach Angaben der Polizei jedoch erfolglos. Die Polizei sucht jetzt nach dem anonymen Anrufer, der am Telefon angeblich Hinweise zu der vor zwölf Jahren verschwundenen Jugendlichen gegeben hat.

Am Freitag veröffentlichte die Polizei zwei Mitschnitte von Anrufen des Mannes bei den Beamten. In dem Anruf vom 31. März dieses Jahres nennt der Mann erst den Namen des vermissten Mädchens. Dann sagt er: „Da sind Koordinaten, da ist etwas, was Sie, glaube ich, interessieren könnte. Ich habe es nicht getan, aber dort finden sie sie auf, das ist der Brieselanger Wald, das sind die Koordinaten, die exakten Koordinaten von dem Grab.“

Leichenspürhunde in Waldstück in Brieselang im Einsatz

Nur wenige Tage nach diesen anonymen Hinweisen am Telefon suchten Beamte im Frühjahr mit Leichenspürhunden das genannte Waldstück in Brieselang ab. In dem Telefongespräch nannte der Mann tatsächlich Koordinaten, also Längen- und Breitengrad mit genauerer Differenzierung. Die Polizei suchte daraufhin im Frühjahr in dem Waldstück in Brieselang – im Havelland westlich von Berlin – nach einer Leiche.

Sie sperrte ein rund 5000 Quadratmeter großes Gelände ab, lockerte den Boden auf, um Gerüche freizusetzen, und setzte Spürhunde und eine Drohne ein. Doch ein Ergebnis gab es nicht. Die Suche wurde ohne Erfolg beendet. Es seien derzeit keine weiteren Durchsuchungen auf dem Gelände westlich von Berlin geplant, sagte ein Sprecher der Berliner Polizei vor etwas mehr als vier Monaten. Auch aus der Bevölkerung seien aktuell keine neuen Hinweise eingegangen, die Ermittlungen würden aber fortgeführt. „Da bleiben wir nicht still“, sagte der Sprecher.

Die damals 14-jährige Georgine Krüger war am 25. September 2006 aus einem Bus in Moabit ausgestiegen und wurde seitdem nicht mehr gesehen. Sie war auf dem Rückweg von ihrer Schule in Moabit unterwegs und verließ gegen 13.50 Uhr den Bus M27 an der Ecke Perleberger Straße und Rathenowstraße. Von dort ging sie gewöhnlich zu Fuß zu ihrer Wohnung an der Stendaler Straße. Doch das Mädchen kam nie zu Hause an. Auch ihr Handy, das nur wenige Minuten später ausgeschaltet wurde, war seitdem nicht mehr auf Empfang, teilte die Polizei am 27. September 2006 mit. Bis heute gibt es kein Lebenszeichen von Georgine.

Bis jetzt, knapp zwölf Jahre nach dem Verschwinden, gingen 233 Hinweise zu dem Fall bei der Polizei ein. Der 225. Hinweis stammte von dem anonymen Anrufer, den die Ermittler jetzt ausfindig machen wollen. Auch wenn die Suche in dem besagten Waldstück erfolglos war, wolle man mit dem Anrufer persönlich sprechen, um herauszufinden, was er möglicherweise wisse. „Wir gehen jedem einzelnen Hinweis gründlich nach, auch diesem“, sagte eine Polizeisprecherin.

Die Ermittler der 6. Mordkommission fragen: Wer erkennt die Stimme des unbekannten Hinweisgebers? Wer kann Angaben zu seiner Identität oder dem Aufenthalt des Anrufers machen? Der Audiomitschnitt kann im Internet abgerufen werden.

Hinweise bitte an die 6. Mordkommission an der Keithstraße 30, 10787 Tiergarten, unter der Telefonnummer 030 - 4664-911 666 oder jede andere Polizeidienststelle.

