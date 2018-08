Aufgehängte Flüchtlingspuppe: Bekennervideo aufgetaucht

Am vergangenen Sonntag hatte die schwarze Puppe am Hermannplatz gehangen. Verantwortlich ist wohl ein Berliner Künstlerkollektiv.

Berlin. Nachdem am vergangenen Sonntag von einem Baukran am Hermannplatz eine Flüchtlingspuppe baumelte, ist ein Bekennervideo aufgetaucht. Das Video zeigt, wie mindestens zwei Menschen die schwarze Puppe an dem Kran anbringen. Die Macher des Videos sprechen sich für eine humanere europäische Flüchtlingspolitik aus. Hinter der Aktion steckt das Künstlerkollektiv "Rocco and his Brothers". Die Gruppe veröffentlichte den Clip auch auf ihrer Facebook-Seite.

In dem über sieben Minuten langen Video ist zuerst ein Treffen des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban mit dem italienischen Innenminister Matteo Salvini zu sehen. Dann weist das Künstlerkollektiv darauf hin, dass allein in der ersten Hälfte dieses Jahres mehr als 1400 Menschen im Mittelmeer starben. Die zivile Seenotrettung werde kriminalisert und "Europas Menschlichkeit wurde abgeschafft", heißt es in dem Video.

Unverständnis bei Flüchtlingshelfern

In der zweiten Hälfte des Videos sind mindestens zwei Männer zu sehen. Kameraufnahmen und Aufnahmen einer Drohne zeigen, wie sie die in eine Rettungsweste gehüllte Puppe am Kran befestigen.

Die Organisatoren der Gruppe "Neukölln hilft" veröffentlichten dazu ein Statement auf Facebook. Darin fragen sie: "Brachiale rassistische Symbolik für die Solidarität mit Flüchtlingen? Ist das möglich?" Man sei in keiner Weise an dieser Aktion beteiligt. Die Organisatoren der Gruppe sprechen von einer immer größer werdenden Diskrepanz zwischen solchen aktionistischen Taten und denjenigen Menschen, die sich tatsächlich in der Flüchtlingshilfe engagieren.

Das Künstlerkollektiv "Rocco and his brothers" war bereits in den vergangenen Jahren mit aufsehenerregenden Aktionen aufgefallen. Im Sommer 2017 stellten sie eine Gebetsbank vor einen Geldautomaten. Einige Monate zuvor hatte das Kollektiv 32 Überwachungskamera-Attrappen in einem Wagon der BVG installiert. Laut den Machern war die Aktion als Kritik an der Überwachung im öffentlichen Raum zu verstehen.

