Berliner Festival mit neuen Modetrends und Promis

Berlin. Das Mode-Festival Bread & Butter zeigt bis Sonntag neue Trends und holt einige Prominente in die Arena Berlin. Nach einem Konzert mit Soulsängerin Lauryn Hill am Freitagabend haben sich nach Veranstalterangaben am Wochenende auch Hollywood-Spross Jaden Smith und Fußballer Jérôme Boateng angekündigt.

Der Online-Händler Zalando präsentiert mehr als 40 Marken mit Street- und Sportswear. Dazu gibt es Musik, Essen und Veranstaltungen. Zalando hatte die frühere Fachmesse Bread & Butter 2015 gekauft, nachdem sie Insolvenz angemeldet hatte. Seither ist die Veranstaltung gegen Eintritt für alle Modefans offen. Der Termin wurde von der zweimal jährlich stattfindenden Berliner Fashion Week abgekoppelt.

( dpa )