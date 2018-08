Dardais Sehnsucht: "Hertha BSC fehlt ein Titel"

Was fehlt Hertha BSC noch zur Ebene des nächsten Gegners FC Schalke 04? Aus Sicht von Pal Dardai "ein Titel". Trotz der Außenseiterrolle beim Champions-League-Teilnehmer zeigt sich der Coach selbstbewusst. Ein Neuzugang könnte sein Startelf-Debüt geben.

Berlin. Auf selbstironischen Plakaten feierte sich Hertha BSC vergangene Saison zum 125. Geburtstag als "DFB-Pokalsieger 2022" und "Double-Sieger 2027". Wenn es nach Pal Dardai geht, könnte es mit den ersten Trophäen gerne noch deutlich schneller gehen. "Hertha BSC fehlt ein Titel", sagte der Trainer vor dem Bundesliga-Duell gegen den FC Schalke 04 am Sonntag (18.00 Uhr/Sky) auf die Frage, wie die Berliner dauerhaft auf das Niveau des Revierclubs kommen können. "Wenn wir irgendwann einen Titel holen, dann kommt der nächste Schritt und dann wächst der Verein noch weiter."

Dies sei seine Meinung "als Ausländer, als Beobachter, als kleiner ungarischer Junge von einem schwarzen Aschenplatz", kokettierte das Hertha-Urgestein. Noch starten die Berliner aber als Außenseiter in das Duell mit dem Champions-League-Teilnehmer. Doch der gelungene Saisonstart mit dem 1:0 über den 1. FC Nürnberg hat den Berlinern Mut gemacht. "Wir gehen dahin, um zu gewinnen. Es bringt nichts, dahinzugehen und Unentschieden spielen zu wollen", betonte Dardai. "Je mehr Zeit vergeht, umso mehr Chancen haben wir, da auch ein Tor zu machen."

Dabei könnte Neuzugang Marko Grujic erstmals auch von Anfang an auflaufen. Der vom FC Liverpool ausgeliehene Mittelfeldorganisator empfahl sich diese Trainingswoche für die Startelf. "Der vorletzte Pass, Körpersprache, gierig sein", zählte Dardai als Attribute des 22 Jahre alten Serben auf. Grujic habe eine "ähnliche Mentalität" wie Vedad Ibisevic.

Der Kapitän wird auch weiterhin seinen Stammplatz behalten, das Duell auf Schalke kommt für Rückkehrer Davie Selke indes noch zu früh. "Wir müssen aufpassen. Es bringt nichts, ihn mitzunehmen, dass er sich eine Muskelverletzung holt", sagte Dardai über den Angreifer. Der 23-Jährige war am Dienstag früher als erwartet sechs Wochen nach einer Lungen-Operation ins Mannschaftstraining zurückgekehrt. "Er ist auf einem guten Weg, wir können die nächsten zwei Wochen gut nutzen, dass er richtig fit wird und dann kann ich mit ihm planen", sagte Dardai.

Auch Innenverteidiger Luckassen ist voraussichtlich noch kein Kandidat für den Kader. Der Niederländer war diese Woche auf Leihbasis von der PSV Eindhoven geholt worden. "Man hat sofort das Gefühl, dass er seit 20 Jahren hier ist", sagte Dardai. "Er hat aber noch ein Defizit im Fitnessbereich, da müssen wir ihn noch ein bisschen aufbauen. Er wird wahrscheinlich nicht dabei sein." Dazu fehlen am Sonntag unter anderem auch die Verletzten Marvin Plattenhardt, Mathew Leckie, Vladimir Darida und Peter Pekarik.

Ob Dardai durch den Ausfall von Nationalspieler Plattenhardt sein vorerst bewährtes System mit drei zentralen Defensivspielern und zwei offensiver ausgerichteten Außenverteidigern beibehält, ließ der Ungar noch offen.

Nur eins war sicher: "Wir werden keinen weiteren Zugang mehr präsentieren", kündigte Geschäftsführer Michael Preetz schon Stunden vor Transferschluss an. Und das lag nicht am Stromausfall, der den Club am Freitag vorübergehend elektronisch ausbremste.

( dpa )