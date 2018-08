Die Elsenbrücke zwischen Treptow und Friedrichshain ist am Freitag auf polizeiliche Anordnung hin in Richtung Ostkreuz gesperrt worden.

Brückensperrung Elsenbrücke wegen Rissen in Richtung Ostkreuz gesperrt

Berlin. Die Elsenbrücke zwischen Treptow und Friedrichshain ist am Freitagnachmittag auf polizeiliche Anordnung hin bis auf weiteres in Richtung Ostkreuz gesperrt worden. Das teilte die Berliner Verkehrsinformationszentrale (VIZ) mit.

Laut einem Polizeisprecher sollen Risse in der Brücke der Grund für die Sperrung sein. Die zuständige Senatsverwaltung habe die Polizei beauftragt, eine Sperrung einzurichten.

Die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) teilte mit: "Die Untersuchungen der Elsenbrücke haben ergeben, dass aus Sicherheitsgründen das gesamte Teilbauwerk in Fahrtrichtung Ostkreuz (Nordost) vollständig zu sperren ist."

Lange #STAUs rund um die gesperrte #Elsenbrücke in Alt-#Treptow! Insbesondere auf der Puschkinallee, Schlesischen Straße, Köpenicker Straße, Stralauer Allee und Elsenstraße. Den Bereich wenn möglich weiträumig umfahren! pic.twitter.com/QWeJ3SvZHI — Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ) (@VIZ_Berlin) August 31, 2018

Ab voraussichtlich Dienstagnachmittag soll der Verkehr laut VIZ über die nicht beschädigte Gegenfahrbahn geführt werden, so dass in jeder Richtung zwei Fahrstreifen (statt bisher drei) zur Verfügung stehen werden. Die Dauer der Verkehrseinschränkungen sei derzeit nicht abzusehen.

Die Buslinien 104 und 194 enden aufgrund der Sperrung jeweils vor der Elsenbrücke, die Linie 104 am Treptower Park und die Linie 194 am S-Bahnhof Ostkreuz.

Die Verkehrsinformationszentrale meldet bereits lange Staus rund um die gesperrte Brücke. Vor allem auf der Puschkinallee, Schlesischen Straße, Stralauer Allee und Elsenstraße müssen Autofahrer mit Verzögerungen rechnen und sollten auf Rat der VIZ den Bereich möglichst umfahren.

104/194: Update: Die von der Sperrung betroffenen Buslinien 104 und 194 enden daher jeweils vor der Elsenbrücke – die Linie 104 am Treptower Park, die Linie 194 am S-Bahnhof Ostkreuz. #BVG — BVG Bus (@BVG_Bus) August 31, 2018

( BM )