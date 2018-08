Müller ist nicht sehr technikaffin: "Oft hilft mein Sohn"

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (53) hält sich nicht für besonders technikaffin. "Ich habe daran Spaß, aber ich kenne mich da nicht so mit den Details aus. Oft hilft mein Sohn", sagte er am Freitag am Rande der Elektronikmesse IFA der Deutschen Presse-Agentur. Auch der Haushalt der Familie Müller sei noch recht konventionell und kein "Smart Home". Einiges sei miteinander vernetzt, etwa Hifi und Fernsehen, aber noch lange nicht alle Haushaltsgeräte.

Bei dem Presserundgang zeigte der SPD-Politiker Interesse an ausgestellten Vinylplatten. "Ich habe auch noch einen Plattenspieler und eine große alte Plattensammlung und freue mich darüber, dass es dazu jetzt eine Renaissance gibt", sagte er. "Ich musste 25 Jahre aussitzen und jetzt ist die Schallplatte wieder modern."

Ansonsten tat er die Dinge, die man als Politiker auf so einem Messebesuch tun muss: Ein Autoschloss mit dem Smartphone öffnen, eine Comicfigur auf ein Flipboard malen, eine smarte Spülmaschinen beladen, ein Steaks auf einem innovativen Herd braten und einen Computerhund kraulen.

( dpa )