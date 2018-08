Erneut Wechsel auf Chefposten der Bäderbetriebe

Berlin. Auf dem Chefposten der Berliner Bäderbetriebe steht schon wieder ein Wechsel bevor: Nach drei Jahren im Amt geht Andreas Scholz-Fleischmann in Rente. Er erreiche im nächsten Jahr mit 66 Jahren die Altersgrenze, sagte Pressesprecher Matthias Oloew am Freitag. Zuvor hatte der "Tagesspiegel" berichtet, dass der Vertrag des Bäder-Chefs im April 2019 auslaufe und auf seinen Wunsch nicht verlängert werde. Schon sein Vorgänger Ole Bested Hensing hatte den Posten nur von 2013 bis 2015 innegehabt.

In Berliner Schwimmbädern herrscht nach Darstellung der Gewerkschaft Verdi massiver Personalmangel. Durch den heißen Sommer hätten die Beschäftigten schätzungsweise mehr als 9000 Überstunden gemacht. "Wir befürchten, dass es durch den Freizeitausgleich aller Überstunden in den folgenden Monaten wieder zu personell bedingten Schließungen von Bädern kommen wird", sagte Verdi-Gewerkschaftssekretärin Astrid Westhoff am Freitag.

( dpa )