Berliner Bäder: Mitarbeiter sammeln über 6000 Überstunden

Berlin. Der Personalmangel in den Berliner Bädern könnte in den kommenden Monaten zu massiven Problemen beim Bäderbetrieb führen. Bestärkt werden diese Befürchtungen, die aus einer Pressemitteilung der Gewerkschaft Verdi vom Freitag hervorgehen, durch die zahlreichen Überstunden der Mitarbeiter – insbesondere während der langen Hitzephase im Hochsommer.

Seit Januar dieses Jahres seien bis zum jetzigen Zeitpunkt fast 3700 Überstunden beim Personalrat gemeldet worden, heißt es in der Mitteilung. Die „heißen Tage“ im Sommer seien dabei noch nicht berücksichtigt worden. Demnach kämen voraussichtlich noch 6000 weitere Stunden hinzu.

„Trotz massiven Personalmangels und zahlreichen unbesetzten Stellen in den Bädern haben es die Beschäftigten mit ihrem Einsatz geschafft, in der Sommersaison die Berliner Bäder für die Berliner Bevölkerung offen zu halten. Nur in wenigen Einzelfällen mussten Bäder wegen der maroden Technik und aus Sicherheitsgründen stunden- oder tageweise schließen“, sagt Astrid Westhoff, Gewerkschaftssekretärin und Tarifkoordinatorin im Verdi-Landesbezirk Berlin-Brandenburg.

Personalsituation ist kritisch

Befürchtet werden durch den Freizeitausgleich der Überstunden personell bedingte Schließungen einiger Bäder. Verdi fordert deshalb von der Geschäftsführung erneut Veränderungen in der Personalpolitik und mehr Wertschätzung der Mitarbeiterleistungen. „Von den politisch Verantwortlichen erwarten wir ein stärkeres Engagement für die Berliner Bäder, das in einer auskömmlichen Finanzierung und einer sachgerechten Personalausstattung münden muss“, so Westhoff weiter.

Mehr zum Thema:

Instandsetzung der Berliner Bäder sorgt für neuen Ärger

Hitze-Sommer: Saisonverlängerung für das Bad am Insulaner

( jhe )