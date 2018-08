Fahrradparkhaus in Oranienburg eröffnet

Fahrräder stehen in einem Fahrrad-Parkhaus an einem Bahnhof.

Oranienburg. Am Bahnhof von Oranienburg ist am Freitag ein Fahrradparkhaus eröffnet worden - das mittlerweile vierte in Brandenburg. Es sei wichtig, den öffentlichen Nahverkehr attraktiver zu machen und den Umstieg vom Fahrrad in Bus und Bahn zu erleichtern, sagte Brandenburgs Verkehrsministerin Kathrin Schneider (SPD). Die Kosten für den Neubau in Höhe von 1,7 Millionen Euro tragen der Bund und das Land gemeinsam.

Das Parkhaus hat zwei Stockwerke und bietet Platz für mehr als 1000 Fahrräder. Es ist mit Schließfächern für Gepäck, einer öffentlichen Toilette und neun Fahrradboxen ausgestattet. Nach Angaben des Verkehrsministeriums kann in dem Gebäude auch eine Werkstatt untergebracht werden, sofern sich ein Betreiber findet. In der Vergangenheit wurden schon in Bernau, Potsdam und Königs Wusterhausen Fahrradhäuser fertiggestellt.

( dpa )