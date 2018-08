Basketball-Superstar James auf Gästeliste für ISTAF

Berlin. Basketball-Superstar LeBron James wird am Sonntag beim Leichtathletik-Meeting ISTAF im Berliner Olympiastadion erwartet. Das geht aus einer Terminübersicht des Regierenden Bürgermeisters Michael Müller hervor, der den 33 Jahre alten NBA-Profi der Los Angeles Lakers beim Besuch um 16.00 Uhr begrüßen will. James ist auf Promotour seines Ausrüsters in der Hauptstadt, dabei wird er am Sonntag als Gastgeber eines Streetball-Turniers von Jugendlichen fungieren. Der zweimalige Olympiasieger gewann in seiner Karriere bislang dreimal die Meisterschaft in der nordamerikanischen Profiliga NBA und wird als bester Basketballer seiner Generation angesehen.

( dpa )