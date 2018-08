Mit dem Arbeitslosenbus zum potenziellen Arbeitgeber

Der grau-weiße Bus steht vor dem dunkelgrauen Gebäude an der Sonnenallee in Neukölln, in dem die Agentur für Arbeit von Berlin Süd untergebracht ist. Im Hintergrund ragen die Plattenbauten der Weißen Siedlung in die Höhe. Der wolkenverhangene Himmel komplettiert die triste Szene. Doch die trübselige Atmosphäre täuscht.

Die Agentur für Arbeit hat sich zusammen mit den Berliner Jobcentern von Neukölln, Steglitz-Zehlendorf und Treptow-Köpenick heute etwas Besonderes einfallen lassen, um arbeitslosen Eltern einen Job zu vermitteln: Unter dem Motto „Ihr Ticket zum Erfolg“ werden 16 arbeitslose Mütter und ein Vater – zumeist alleinerziehend – aus den drei Bezirken in dem grau-weißen Bus zu drei vielleicht zukünftigen Arbeitgebern gefahren. Hier können sie vor Ort direkt einen ersten eigenen Eindruck von der Firma gewinnen und sich überlegen, ob sie sich um einen Job bewerben wollen. Im vergangenen Jahr fanden so von 21 Teilnehmern drei eine neue Arbeitsstelle.

Elf Prozent der Arbeitslosen sind Alleinerziehende

In der ganzen Stadt waren im August insgesamt 158.624 Berliner arbeitslos. 13.921 von ihnen – immerhin rund elf Prozent – sind alleinerziehend. In den Bezirken, die die Agentur für Arbeit Berlin Süd abdeckt, also Neukölln, Treptow-Köpenick, Steglitz-Zehlendorf und Tempelhof-Schöneberg, waren insgesamt 51.637 Menschen arbeitslos – und davon wiederum 4.508 alleinerziehend.

Berlin belegt bei der Anzahl alleinerziehender Eltern einen Spitzenplatz in Deutschland: In mehr als einem Viertel der Haushalte (27,6 Prozent) wachsen Kinder und Jugendliche bei nur einem Elternteil auf – meist bei ihrer Mutter. Das geht aus der jüngsten Erhebung des Statistischen Bundesamts für 2017 hervor, die Anfang August veröffentlicht wurde. Bundesweit hat knapp ein Fünftel der Kinder und Teenager (18,9 Prozent) Single-Eltern.

„Als ich zum ersten Mal zum Arbeitsamt musste, hatte ich schon Angst“, sagt Aysegül Gülen-Kirimlioglu im Bus. 27 Jahre lang hatte die Deutsch-Türkin immer Jobs, arbeitete für eine Backwarenfirma im Außendienst oder am Flughafen Schönefeld als Boden-Stewardess. Doch die 42-Jährige ist alleinerziehende Mutter einer kleinen Tochter. Schicht- oder Nachtdienste wie am Flughafen kommen für sie daher nicht mehr infrage. Sie will sich Zeit für die Erziehung ihre Tochter nehmen. Seit rund einem Jahr ist Gülen-Kirimlioglu nun arbeitslos. Und sagt: „Es ist sehr schwer mit einem kleinen Kind wieder Arbeit zu finden.“ Der Gang zum Jobcenter ist ihr vor einem Jahr vor allem deshalb schwer gefallen, weil sie Angst vor Ablehnung und Vorurteilen hatte. „Aber das habe ich zum Glück nie erlebt“, erzählt sie. Gülen-Kirimlioglu ist auf der Suche nach einem Unternehmen, das flexible Arbeitszeiten bietet.

Familie und Beruf unter einen Hut bekommen: Was für ein Elternpaar schon oft schwierig genug ist, kann für Alleinerziehende zu einer echten Herausforderung werden. Aber Gülen-Kirimlioglu sagt auch: „Ich will arbeiten, ich will alles dafür tun, dass mein Kind glücklich ist.“

Viele Alleinerziehende kämpfen mit finanziellen Schwierigkeiten

Insgesamt gibt es in Berlin rund 100.000 Alleinerziehende, fast 90.000 sind Frauen, teilte die Senatsverwaltung für Gesundheit jüngst mit. Und viele Berliner Single-Eltern kämpfen nach wie vor mit finanziellen Schwierigkeiten. Rund die Hälfte bezieht staatliche Sozialleistungen. Auch das geht aus den jüngsten Zahlen des Statistischen Bundesamtes hervor. Und: Von den alleinerziehenden Müttern gehen bis zum dritten Geburtstag des Kindes nur 27 Prozent einer Erwerbstätigkeit nach. Mehr als die Hälfte der nicht erwerbstätigen Mütter wäre laut dem

Statistischen Bundesamt aber „an der Aufnahme einer Arbeit interessiert“. Doch aus „familiären oder persönlichen Gründen“ sahen sich viele nicht in der Lage, tatsächlich eine Beschäftigung aufzunehmen.

Von den Schwierigkeiten, als alleinerziehende Mutter einen Job zu bekommen, kann auch Bahar Etoglu ein Lied singen. Seit einem Jahr ist die Mutter von zwei Kindern arbeitslos. Gern hätte die 35-Jährige ihre Ausbildung im Gesundheitswesen, die sie vor ihrer ersten Schwangerschaft begonnen hatte, beendet. Doch die Agentur für Arbeit wollte sie dabei nicht finanziell unterstützen, erzählt Etoglu auf der Busfahrt.

Seitdem findet sie meist nur befristete Jobs. Vom Jobcenter fühlt sie sich oftmals unter Druck gesetzt, einen Job anzunehmen, auch wenn der eigentlich gar nicht richtig zu ihren Qualifikationen passt. „Ich verstehe ja auch, dass nicht jeder Arbeitgeber darauf achten kann, dass ich alleinerziehend bin“, sagt sie. Damit sie aber ihre acht und zwölf Jahre alten Töchter erziehen kann, sucht sie nach einem Halbtagsjob in einem familienfreundlichen Unternehmen. Umso mehr hat sie sich über die Einladung zu der Bustour gefreut. Denn Etoglu ist sich auch sicher: „Man muss mir nur eine Chance geben, mich zu beweisen. Ich weiß, was ich kann.“

Mehr zum Thema:

Studie: Wie Eltern die Gesundheit ihrer Kinder prägen

Franziska Giffey droht Unterhaltssäumigen mit Fahrverboten