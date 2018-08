International Eisbären zurück in der Champions League

Berlin. Die Eisbären Berlin sind nach einem Jahr Pause zurück in der Champions League. Erster Gegner ihrer Vierergruppe ist heute um 19.30 Uhr im Wellblechplast der EV Zug aus der Schweiz. Der neue Eisbären-Trainer Clémont Jodoin, der auf die verletzten Florian Busch, André Rankel und Frank Hördler verzichten muss, nimmt den finanziell lukrativen Wettbewerb ernst: "Wir repräsentieren das deutsche Eishockey". Kometa Brünn (Brno) - Eisbären-Gegner am Sonntag - und Neman Grodno aus Weißrussland sind die weiteren in Gruppe D qualifizierten Teams. Die ersten beiden jeder Gruppe kommen weiter, dem Gesamtsieger winken 365 000 Euro Preisgeld.

( dpa )